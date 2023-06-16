СМИ: официальный представитель МИД Турции стал послом в Москве

До этого Танжу Бильгич был послом в Белграде

СТАМБУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Официальный представитель турецкого МИД Танжу Бильгич назначен послом Турецкой Республики в Москве. Об этом сообщил в пятницу телеканал ТРТ со ссылкой на дипломатические источники.

Бильгич с 2021 года занимал должность официального представителя МИД Турции. До этого был послом в Белграде.

52-летний Бильгич, ранее работавший в РФ, сменит занимающего с января 2019 года должность посла Турции в Москве Мехмета Самсара.

По данным ТРТ, указом президента Тайипа Эрдогана произведены также назначения послов Турции во Франции, в Польше, Испании, на Украине, ряде других стран и при международных организациях.

О назначениях дипломатов проинформировал глава МИД Хакан Фидан, отмечает телеканал.