16 июня, 12:07
Военная операция на Украине

ЕС не поддержит план Африки по Украине, если он предполагает заморозку конфликта

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано отметил, что сообщество хочет "мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территориальную целостность"

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Евросоюз не поддержит план африканских стран по урегулированию на Украине, если он предполагает заморозку конфликта. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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"Мы приветствуем все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру. Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территориальную целостность. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, конечно же, поддержим это. Но если речь идет о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир. Это наша позиция", - сказал он.

Сейчас в Киеве находится миротворческая миссия стран Африки, в состав которой входят президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР. Как ожидается, африканские лидеры проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего отправятся в Санкт-Петербург, где 17 июня встретятся с президентом России Владимиром Путиным. 

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