ЕС не поддержит план Африки по Украине, если он предполагает заморозку конфликта

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано отметил, что сообщество хочет "мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территориальную целостность"

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Евросоюз не поддержит план африканских стран по урегулированию на Украине, если он предполагает заморозку конфликта. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы приветствуем все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру. Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территориальную целостность. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, конечно же, поддержим это. Но если речь идет о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир. Это наша позиция", - сказал он.

Сейчас в Киеве находится миротворческая миссия стран Африки, в состав которой входят президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР. Как ожидается, африканские лидеры проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего отправятся в Санкт-Петербург, где 17 июня встретятся с президентом России Владимиром Путиным.