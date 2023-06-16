Силы НАТО для Косова заявили, что не присутствовали в районе ареста косовских силовиков

Уточняется, что подразделение СДК прибыло в район, где произошел инцидент, и установило контакты с сербскими властями и представителями непризнанного Косова

БЕЛГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Контингент Сил НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) не присутствовал в районе, где были арестованы трое вооруженных косовских силовиков. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении миссии.

"Миссия не находилась поблизости, когда три офицера косовского спецназа были арестованы правоохранительными органами Сербии", - указано в заявлении. Уточняется, что подразделение СДК прибыло в район, где произошел инцидент, и установило контакты с сербскими властями и представителями непризнанного Косова. Миссия призвала стороны немедленно снизить напряженность и воздержаться от односторонних действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации.

14 июня газета "Вечерне новости" сообщила, что представители сербских правоохранительных органов задержали в центральной части страны троих вооруженных косовских спецназовцев. По ее информации, у троих задержанных при себе находились пистолеты, автоматы, а также средства наблюдения, рации, карты и навигационные системы.