Взятки и секретные документы: Трамп и Байден состязаются в обвинениях

США снова погрузились в череду политических скандалов на фоне президентской гонки. Экс-главе государства Дональду Трампу может грозить лишение свободы на сотни лет, а действующего американского лидера Джо Байдена подозревают в получении взяток из-за рубежа. Что будет с главными соперниками за президентский пост и как эта ситуация сказывается на имидже американской демократии — в материале ТАСС

400 лет тюрьмы — в чем обвиняют Трампа

Американские власти 9 июня предъявили бывшему президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Они проходят по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. В числе прочего ответчикам вменяется дача ложных показаний и преступный сговор.

Сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго еще 8 августа 2022 года. Они изъяли 102 документа: 27 находились в кабинете экс-президента, еще 75 — в кладовой. На 17 стоял гриф "совершенно секретно".

Часть обвинений предъявлена по так называемому закону о шпионаже и касается умышленного сокрытия секретных документов и важной для национальной безопасности информации. Как утверждает Минюст США, Трамп дважды показывал их посторонним людям. Экс-президента также обвиняют в том, что он при помощи Науты пытался скрыть часть документов от своего представителя, чтобы тот не смог их вернуть американским властям.

Трамп назвал предъявление ему обвинений злоупотреблением властью и вмешательством в выборы. Он утверждает, что никакого нарушения с его стороны не было, так как он как глава государства обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Но эти полномочия не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере, а из обвинительного заключения следует, что Трамп хранил у себя в том числе сведения о ядерных программах США и о "ядерном потенциале зарубежной страны".

По каждому из 31 пункта обвинений Трампу грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до $250 тыс., еще по четырем пунктам — до 20 лет лишения свободы и такой же штраф, еще по двум пунктам — до пяти лет лишения свободы и снова штраф до $250 тыс. Окончательное наказание может определяться путем сложения всех сроков, то есть в совокупности обвинения предусматривают тюремное заключение до 400 лет и многомиллионные штрафы. Ни одно из предъявленных обвинений не предусматривает минимального срока заключения или минимального штрафа.

Это наиболее серьезные, но далеко не единственные обвинения против бывшего главы Белого дома. Это дело ведется параллельно с рассмотрением иска против него писательницы Элизабет Джин Кэрролл об изнасиловании и клевете. По данным NBC, бывший президент США предстанет перед судом в связи с этим в январе 2024 года.

Кроме того, существует вероятность, что Трампу придется нести ответственность за штурм его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года. В конце прошлого года специальный комитет Палаты представителей, занимавшийся расследованием этих событий, рекомендовал Минюсту предъявить политику четыре уголовных обвинения: в подстрекательстве к мятежу, препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и заговоре с целью дачи ложного заявления. Впрочем, эти рекомендации не носят обязывающего характера.

Президент-заключенный: возможно ли это?

Конституция США не предусматривает каких-либо ограничений для избрания на пост президента в связи с судебным преследованием. Претендентом на пост президента может быть любой гражданин США по рождению, не моложе 35 лет и резидент США не менее 14 лет.

Осужденное лицо может принимать участие в выборах, даже находясь в тюрьме. В 1920 году на пост президента баллотировался представитель Социалистической партии Америки Юджин Деббс, приговоренный в 1919 году к десяти годам лишения свободы за попытки противодействовать воинскому призыву в период Первой мировой войны. Во время выборов он находился в тюрьме и даже получил 3,4% голосов избирателей по всей стране.

Похожий случай имел место в 2004 году, когда в списки кандидатов в президенты США в штате Калифорния был включен отбывающий два пожизненных срока в тюрьме по обвинению в убийстве двух агентов ФБР активист движения за права американских индейцев Леонард Пелтиер.

Случаев избрания на пост главы государства заключенных или осужденных история США не знает, но теоретически у Трампа есть возможность занять эту должность в случае победы на выборах.

При этом важно учитывать ряд проблематичных моментов, которые могут встать на пути Трампа, если он будет участвовать в президентской гонке из-за решетки.

"Нужны спонсоры, инвесторы, люди, которые финансово поддерживают. В кандидатов инвестируют, чтобы потом, когда он станет президентом, эти деньги можно было отбить. Поэтому инвесторы задумываются — имеет ли смысл инвестировать в Трампа? Вряд ли. Пусть даже на данный момент у него перевес по сравнению с другими кандидатами от республиканцев", — сказал ТАСС доктор юридических наук американист Александр Домрин.

К тому же кандидату в президенты нужен доступ к СМИ, а если Трамп окажется в тюрьме, вряд ли этот доступ будет таким же, как у его оппонентов, обратил внимание эксперт.

Впрочем, сам Трамп заявил, что не намерен отказываться от участия в борьбе за президентский пост, даже если будет признан виновным.

Вопрос о том, что произойдет, если его осудят, но он все же станет главой государства в 2024 году, в авторской программе "Инсайды с Джен Псаки" на телеканале MSNBC поднимала ведущая в ходе беседы с бывшим генпрокурором Эриком Холдером. Он выразил мнение, что в таком случае президенту должен быть объявлен импичмент.

"Представление о том, что вы можете предстать перед судом, быть осужденным и каким-то образом победить на выборах, быть приведенным к присяге в качестве президента, кажется несовместимым с нашим представлением о правосудии, верховенстве закона. В таком случае я бы надеялся на процедуру импичмента. Не только рассмотреть, но и запустить ее. И в конце концов сместить с должности", — сказал он.

Тем не менее даже на фоне многочисленных обвинений в последнее время рейтинг Трампа только растет. Он говорил об этом сам еще в мае в контексте дела об изнасиловании.

Показательно и то, что после предъявления ему обвинений в хранении секретных документов его избирательный штаб, как сообщает Reuters, получил $7 млн.

"В американской печати обращают внимание, что общественность устала от преследований Трампа, потому что их политически ангажированный характер очевиден. Пока имеет место просто скандал, который снова работает на Трампа. Опять этот синдром — чем больше на него льют грязи, тем сильнее растет его рейтинг", — сказал ТАСС главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации Трамп может разыграть карту, о которой мало кто подозревает.

"Среди сторонников Республиканской партии существует точка зрения, что Трамп все предусмотрел и заинтересован в том, чтобы процесс длился как можно дольше. В таком случае он достанет из рукава указ о помиловании, который президент Трамп якобы написал в отношении гражданина Трампа. Слухи о том, что такой документ есть, сейчас распространяются среди республиканцев. Учитывая, что Трамп на тот момент знал, что против него начался второй процесс импичмента, и об отношении к нему со стороны официального Вашингтона, я не исключаю, что он запасся такой бумагой", — отметил Владимир Васильев.

От борьбы за президентское кресло до схватки за свободу

Тем временем страну захлестнул еще один крупный политический скандал: в нарушении закона могут уличить и действующего главу государства Джо Байдена. В начале июня республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США потребовали от ФБР под угрозой судебного разбирательства представить документы, якобы указывающие на причастность Байдена к взяточничеству.

Тогда американский лидер назвал это чепухой, но теперь дело набирает серьезные обороты. В коррупции Байдена обвиняет и сам Трамп. По его словам, глава Белого дома получал взятки от украинской энергетической компании Burisma Holdings, когда занимал должность вице-президента. Республиканец обратил внимание, что ранее американский сенатор Чак Грассли сообщил о наличии у ФБР доказательств причастности Байдена к получению взяток. "Помните, они подвергли меня процедуре импичмента из-за простого вопроса о коррупционных связях Байдена на Украине, и теперь очевидно, что я был прав. Джо Байден и радикальные левые могут получать взятки из-за рубежа и оставаться под полной защитой", — заявил Трамп.

Как утверждает председатель комитета по надзору и подотчетности Джеймс Комер, Байден мог получить взятки на сумму до $30 млн.

Кроме того, перед явкой в суд Трамп напомнил и об обнаружении секретных документов в помещениях, связанных с Байденом.

"В данном случае мы имеем дело с избирательным применением законодательства, когда кого-то можно привлечь к ответственности, потому что он политически неугоден, а кого-то не стоит. Трамп действительно нарушил американское законодательство. Но почему то же самое американское законодательство не применяется в отношении также не сдавшего секретные документы Байдена? Потому что Байден — в Белом доме, а правоохранительная система, Минюст, ФБР работают на демократов. Это уже нарушение духа закона", — сказал Александр Домрин.

На кону — легитимность института президентства

"Сегодня мы стали свидетелями наиболее ужасного и злостного злоупотребления властью в истории нашей страны", — сказал Трамп, выступая вечером 13 июня перед своими сторонниками в штате Нью-Джерси.

Как утверждает экс-президент, Байден "арестовал своего главного политического оппонента на основании сфабрикованных обвинений". "Этот день останется в истории как день позора, а президента Джо Байдена навсегда запомнят не только как самого коррумпированного президента в истории нашей страны, но, что даже важнее, как президента, который вместе со своей бандой разбойников, неудачников и марксистов попытался уничтожить американскую демократию. Но они потерпят неудачу, а мы одержим еще более убедительную победу", — утверждает Трамп.

Сложившаяся ситуация уже рушит некую сакральность института президентской власти в США, отмечает Владимир Васильев.

"На кону — легитимность этого института. Президенты — это специфическое американское ноу-хау. Когда США внедряли свою модель, они утверждали, что президенты — это именно то, что сейчас нужно. А теперь получается, что создается некая парадигма: посидел в Белом доме, а потом, вместо того чтобы писать мемуары, — пожалуйте в тюрьму. Это новое развитие американской демократической системы. Это тенденция, которая заставляет задуматься, куда катятся США вообще", — обратил внимание эксперт.

Сложившаяся на сегодняшний день в Соединенных Штатах ситуация уже отражается на восприятии американской демократии во всем мире, полагает он. Согласно оценке Аналитического подразделения Economist Intelligence Unit, в 2006–2022 годах в мире происходило неуклонное снижение "качества демократии": с 5,52 пункта (по десятибалльной шкале) оно опустилось до 5,29 пункта. Если говорить о среднем индексе демократии в Северной Америке, то он за этот период сократился с 8,64 до 8,37 пункта. Шведский Институт "Разновидности демократии" и вовсе оценил средний уровень демократии в мире в 2022 году как опустившийся до состояния 1986 года. "За последнее десятилетие были сведены на нет более чем 35-летние глобальные достижения в области демократии", — говорится в отчете.

"Создается ощущение, что уже сегодня институты демократий по всему миру не выполняют своих важнейших функций. Это действительно очень сильный удар по имиджу американской демократии и самой идее либеральной демократии", — констатировал Владимир Васильев.

Лидия Мисник