Сийярто: заявка Украины на прием в ЕС не должна рассматриваться по ускоренной процедуре

При этом глава МИД Венгрии отметил, что "ко всем кандидатам должны предъявляться одинаковые требования"

БУДАПЕШТ, 16 июня. /ТАСС/. Заявка Украины на вступление в Евросоюз должна рассматриваться на тех же основаниях и с учетом стандартных критериев, как и заявки других стран, без каких-либо поблажек и скидок. Такое мнение высказал в пятницу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Тиране после встречи с албанской коллегой Олтой Джачкой.

Комментируя по просьбе журналистов намерение некоторых стран предоставить Украине льготные условия для присоединения к ЕС, глава МИД заявил, что "ко всем кандидатам должны предъявляться одинаковые требования". По его словам, важно, чтобы "не было никаких так называемых ускоренных процедур и всем честно выдвигались одинаковые условия".

"Давайте ясно скажем, что здесь нам нужны реальная эффективность, четкий набор критериев и условий, которым должен соответствовать каждый [кандидат на вступление]. Например, в области защиты национальных меньшинств, где Украине еще многое предстоит сделать", - процитировало Сийярто информационное агентство MTI. Глава МИД Венгрии находится в Тиране в составе делегации премьер-министра Виктора Орбана, посещающего Албанию с официальным визитом.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит стремление Украины присоединиться к ЕС до тех пор, пока украинские власти не прекратят нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье.