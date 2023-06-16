В ФРГ заявили, что ЕС ожидает от кандидатов на вступление реализации санкций против РФ

Глава МИД страны Анналена Бербок назвала европейское будущее стран Западных Балкан важнейшим внешнеполитическим проектом для ЕС и абсолютным приоритетом

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Евросоюз ожидает от каждой страны - кандидата на вступление в ЕС реализации введенных против России санкций. Об этом заявила в пятницу в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с коллегой из Боснии и Герцеговины (БиГ) Элмедином Конаковичем.

"Естественно, мы ожидаем от каждого кандидата на вступление в ЕС того, что санкции против России не только будут прописаны на бумаге, но что их будут реализовывать на практике. Я думаю, это всем понятно", - сказала министр.

"Со стороны правительства Германии я могу еще раз сказать, что европейское будущее стран Западных Балкан является важнейшим внешнеполитическим проектом для ЕС и абсолютным приоритетом. Мы хотим видеть вас в ЕС и вместе с вами идем по этому пути, находимся на вашей стороне и поддерживаем вас всеми силами", - утверждала Бербок.

15 декабря прошлого года главы государств и правительств Евросоюза утвердили решение о предоставлении Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в сообщество. В итоговой декларации саммита ЕС и лидеров балканских государств, прошедшего в 2002 году в греческих Салониках, содержалось положение о "безальтернативности" будущего региона в составе Евросоюза.