Швеция выделяет $24,6 млн на военную помощь Украине

В частности, планирует закупить ракеты дальнего радиуса действия для их последующей безвозмездной передачи украинской армии

СТОКГОЛЬМ, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение о предоставлении Украине очередного пакета помощи, 12-го по счету. 140 млн крон ($15 млн) будут переведены в британский Международный фонд для Украины, средства которого используются на закупку военной техники и снаряжения для ВСУ, сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе правительственной канцелярии.

Среди прочего фонд планирует закупить ракеты дальнего радиуса действия для их последующей безвозмездной передачи украинской армии.

Кроме того, шведское правительство выделило 90 млн крон ($9,6 млн) в Комплексный фонд помощи Украине НАТО, используемый для снабжения ВСУ военной техникой, топливом, медицинским оборудованием, средствами для военной подготовки, а также для укрепления и модернизации структур, связанных с обороной и безопасностью страны.

Перед Минобороны Швеции поставлена задача организовать для украинских пилотов и связанного с ними техперсонала ознакомительный курс на истребителе JAS 39 Gripen. До этого ВСУ выразили желание получить возможность для оперативной оценки этого самолета, поскольку, как отмечается в пресс-релизе, "одной из самых неотложных мер сейчас является укрепление украинской ПВО современными боевыми авиационными системами".

Министерство обороны намерено разработать долгосрочную программу поставок военных систем, таких как ракетная система RBS 70, боевых машин пехоты Stridsfordon 90, основного боевого танка Stridsvagn 122, артиллерийских установок Archer. Система снабжения станет результатом сотрудничества между Минобороны, Управлением оборонной техники и предприятиями шведской промышленности, говорится в сообщении.