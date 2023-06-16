Саакашвили заявил о намерении вернуться в грузинскую политику

Экс-президент страны также призвал объединиться "все национальные, антироссийские, европейские силы"

ТБИЛИСИ, 16 июня. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться в грузинскую политику.

"Несмотря на мое состояние здоровья, я собираюсь активно включиться в грузинскую политику параллельно с участием [в политике] на Украине. Мы не должны ждать победы Украины, сложа руки, а наоборот, приблизить ее в том числе нашими инновационными и смелыми действиями", - написал Саакашвили в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В январе политик заявлял, что не планирует заниматься политикой на родине и связывал свое политическое будущее лишь с Украиной.

Он также планирует принимать участие в судебных процессах, в которых проходит обвиняемым, и призвал объединиться "все национальные, антироссийские, европейские силы".

В свою очередь клинический директор частной тбилисской клиники "Вивамед", в которой Саакашвили проходит курс лечения, Зураб Чхаидзе сообщил, что состояние бывшего президента улучшилось. "В эти дни мы видим, что состояние его здоровья улучшено. Он сам более активный, и его настроение лучше", - сказал Чхаидзе.

Саакашвили, который является гражданином Украины, тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он обвиняется в нескольких уголовных преступлениях, в том числе организации убийства в 2006 году банкира Сандро Гиргвлиани. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.

Тбилисский городской суд 6 февраля этого года отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. В мае Европейский суд по правам человека также отклонил просьбу адвокатов Саакашвили перевести его в Варшаву на лечение.