НАТО приветствует инициативу стран Африки по Украине

Альянс призывает "не забывать, что Украина является жертвой"

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. НАТО приветствует визит в Киев африканских лидеров для обсуждения участия в урегулировании конфликта, но призывает их "не забывать, что Украина является жертвой". Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО.

"Я, конечно, приветствую сам факт того, что африканские лидеры посетили Киев. Я считаю, что важно предпринимать различные усилия для поиска решения конфликта. В то же время нужно помнить, что Украина является жертвой агресии", - заявил Столтенберг.

Ранее в пятницу в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не поддержит план африканских стран по урегулированию на Украине, если он предполагает заморозку конфликта на основании существующих позиций.

В пятницу в Киеве находилась миротворческая миссия стран Африки, в состав которой входят президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР. Как ожидается, африканские лидеры проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего отправятся в Санкт-Петербург, где 17 июня встретятся с президентом России Владимиром Путиным.