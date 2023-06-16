Reuters: Си Цзиньпин сказал Биллу Гейтсу, что он рад американским технологиям ИИ в Китае

По данным агентства, китайский лидер обсудил с американским миллиардером растущую роль ИИ

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом заявил, что приветствует в Китае американские компании, привносящие технологии искусственного интеллекта (ИИ) на его родину. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, китайский лидер обсудил с американским миллиардером и филантропом растущую роль ИИ и заявил, что приветствует деятельность компаний, в том числе Microsoft, по продвижению современных технологий в Китае.

Ранее Центральное телевидение Китая информировало, что Си Цзиньпин отметил на встрече с Гейтсом, что Пекин возлагает свои надежды на американский народ, с которым хочет продолжать дружить, отношения между КНР и США основываются на людях.

Си Цзиньпин выразил также признательность Гейтсу и его фонду за долгосрочную приверженность делу содействия глобальному сокращению бедности, здравоохранению, развитию, общественному благосостоянию и благотворительности.