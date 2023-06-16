СМИ: Байден призвал Столтенберга остаться на посту генсека НАТО

По сведениям норвежского телеканала NRK, американский президент отметил, что кандидатура нового главы альянса, которую поддержали бы большинство стран-членов, еще не найдена, а времени до начала июльского саммита НАТО в Вильнюсе остается все меньше

СТОКГОЛЬМ, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга остаться на этом посту после истечения срока его нынешних полномочий. Об этом в пятницу сообщает норвежский телеканал NRK.

По данным телеканала, на состоявшейся два дня назад встрече американский лидер пояснил причину своего настоятельного призыва, сказав, что сейчас не время для неопределенности в вопросе, кто станет руководителем НАТО, поскольку на повестке дня серьезные проблемы, а некоторые насущные вопросы все еще ждут своего решения. В частности, он указал на то, что украинский конфликт перешел в решающую фазу, членство Швеции в НАТО еще окончательно не оформлено и необходимы серьезные дипломатические усилия, чтобы определить будущие отношения между Украиной и Североатлантическим альянсом.

Кроме того, Байден отметил, что кандидатура нового главы альянса, которую поддержали бы большинство стран-членов, еще не найдена, а времени до начала июльского саммита НАТО в Вильнюсе остается все меньше.

Одной из сильных кандидатур считалась датский премьер Метте Фредериксен, с которой Байден встречался 5 июня, в Национальный день Дании, в Белом доме, что само по себе рассматривалось как некий знак. Однако, как сообщила британская Financial Times, после встречи американский президент так и не выразил полную поддержку датскому политику.

В связи с этим все теперь указывает на то, что Столтенберг продолжит работу на посту генсека НАТО и его полномочия будут продлены до следующей весны, когда на саммите в Вашингтоне альянс будет отмечать свое 75-летие. Сам Столтенберг пока не подтвердил свое согласие. До этого он выражал желание вернуться домой в Норвегию после того, как 30 сентября завершатся его полномочия.

Однако NRK отмечает, что и отказа от него пока никто не слышал, учитывая, что речь идет о мнении президента США, для этого должны быть веские основания. Телеканал также сообщает, что Столтенберг якобы высказал возражение, однако это никак не изменило твердого убеждения Байдена, что продление срока полномочий нынешнего генсека - это то, что необходимо для НАТО в текущей ситуации.