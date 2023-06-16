Шольц заявил, что учения Air Defender призваны показать оборонную готовность НАТО

Канцлер Германии отметил, что это "отличный сигнал", особенно во время кризиса на Украине

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Крупные военные учения Air Defender призваны продемонстрировать готовность НАТО "защищать каждый дюйм ее территории". Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в пятницу во время посещения авиабазы Ягель (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

"Учения, проводимые в общей сложности 25 странами, должны способствовать тому, чтобы заявление о нашей готовности защищать каждый дюйм нашей территории было воспринято всеми всерьез", - приводит слова канцлера агентство DPA. Демонстрация сотрудничества в рамках НАТО посредством подобных учений, по словам канцлера, - это "отличный сигнал, особенно [во время конфликта на Украине] в наши дни".

Учения ВВС Air Defender, начавшиеся 12 июня и рассчитанные на две недели, проходят на территории Германии и соседних стран. Как сообщал Бундесвер, в маневрах участвуют около 10 тыс. военнослужащих, в том числе 6 тыс. из ФРГ. За время учений в воздух поднимутся около 250 самолетов. Согласно легенде, западные союзники отразят удар условного противника с востока.