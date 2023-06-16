Глава Пентагона: контакт министров обороны США и Китая рано или поздно состоится

Ллойд Остин заявил, что Вашингтон готов к соперничеству с Китаем, но не хочет с ним конфликта

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Контакты между министрами обороны США и Китая рано или поздно состоятся, но пока такой момент еще не настал. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи глав Минобороны стран НАТО.

"Я прилагал усилия для встречи с китайским партнером до поездки в Сингапур (на форум "Диалог Шангри-Ла" - прим. ТАСС) и во время моего пребывания там. Я уверен, что рано или поздно это произойдет, наша встреча состоится, но пока этот момент еще не настал", - сказал он.

"Дверь (для контактов - прим. ТАСС) открыта, моя телефонная линия открыта, они могут в любой момент взять трубку и позвонить, - продолжил Остин. - А мы продолжим работать над обеспечением открытости каналов связи".

Министр обороны США добавил, что Вашингтон готов к соперничеству с Китаем, но не хочет с ним конфликта. "Поэтому мы продолжим работать над тем, чтобы линии связи были открыты в ожидании момента, когда они понадобятся", - подытожил он.

После инцидента с уничтожением китайского гражданского аэростата над территорией США в начале февраля Вашингтон неоднократно предлагал Пекину провести контакты по линии министров обороны, однако в КНР указывали, что для такого диалога нет условий.