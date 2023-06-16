Шеф Пентагона подтвердил, что Запад обсуждает гарантии безопасности Украине

Ллойд Остин отказался приводить детали переговоров по этому направлению

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Коллективный Запад обсуждает предоставление гарантий безопасности Киеву и возможные пути вступления Украины в НАТО. Это подтвердил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав военных ведомств стран - членов Североатлантического альянса. Шеф Пентагона категорически отказался приводить детали переговоров на двух означенных направлениях.

"Конкретно о Плане действий по членству (ПДЧ) пусть говорит генеральный секретарь [НАТО]", - заявил Остин, комментируя перспективы вступления Украины в Североатлантический блок. Министра просили уточнить, действительно ли генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил ранее на этой неделе в Вашингтоне президенту США Джо Байдену признать, что Украина достигла прогресса на пути в альянс и нет необходимости в поэтапной реализации ПДЧ, в отличие от ситуаций с другими восточноевропейскими странами, присоединившимися в прошлом к блоку. Портал Axios сообщил в четверг со ссылкой на источники, что Байден поддерживает эту инициативу Столтенберга.

Не стал Остин ничего говорить по существу и относительно предоставления Киеву гарантий безопасности по "израильской модели". "Я не буду на данном этапе говорить ни о каком типе договоренностей по безопасности", - отметил шеф Пентагона. "На чем я концентрировал и концентрирую внимание, так это на обеспечении предоставления Украине военной помощи, нужной для успеха в этой битве. И очень важно, чтобы мы и наши партнеры, ведущие эту битву, продолжали концентрировать на этом внимание", - подчеркнул Остин.

"У нас будут и дальше двусторонние отношения с Украиной, как вы понимаете. Люди, которые выковывают договоренности этого рода, ведут переговоры. Но опять-таки: мое внимание приковано к тому, чтобы гарантировать выделение Украине правильной помощи, чтобы она могла добиться успеха. Считаю, что сейчас критически важное время на поле боя", - добавил глава Минобороны США.

В среду газета The New York Times со ссылкой на помощников Байдена сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества без присоединения к НАТО. По данным газеты, эта модель подразумевает "10-летние обязательства в области безопасности", однако обязательства перед Киевом будут "практически наверняка менее долгосрочными". В Киеве подтвердили достоверность этих сведений.