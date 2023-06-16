СМИ: находившихся в блокированном самолете ЮАР в Варшаве развезли по гостиницам

Польские власти разрешили всем 90 сотрудникам служб безопасности африканской республики и 11 журналистам покинуть самолет и пройти пограничный контроль

ПРЕТОРИЯ, 16 июня. /ТАСС/. Польские власти разрешили покинуть самолет и заселиться в гостиницы сотрудникам службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамапосы и журналистам президентского пула, которые провели в его заблокированном салоне более 25 часов. Об этом сообщил в пятницу новостной портал News24 со ссылкой на одного из журналистов, находившихся в самолете.

По его словам, польские власти разрешили всем 90 сотрудникам служб безопасности ЮАР и 11 журналистам покинуть самолет и пройти пограничный контроль. Потом их доставили на автобусах в отели Варшавы. Пока не ясно, как будет дальше развиваться ситуация и когда самолет сможет вылететь в Санкт-Петербург в рамках миротворческой миссии стран Африки по урегулированию украинского кризиса.

Польские власти мотивировали длительную блокировку самолета тем, что у пассажиров нет при себе оригиналов некоторых документов. У пограничников возникли вопросы и по поводу наличия оружия и оборудования на борту.

Между тем, как передает местная радиостанция iWitness News, официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья опроверг утверждения польской стороны, что у южноафриканских офицеров не было соответствующих разрешений на ношение оружия на территории Польши. Он заявил, что все разрешения были получены вовремя.

Сотрудники службы безопасности президента ЮАР и журналисты намеревались сопровождать президента ЮАР в поездке в РФ и на Украину, однако попасть в Киев им не удалось. Сейчас миротворческая миссия стран Африки находится в Киеве. Как передает Южно-Африканская радиовещательная корпорация, в 14:00 мск начались переговоры делегации стран Африки с президентом Украины Владимиром Зеленским. Делегация должна вернуться из Киева в Польшу около 21:00 мск и оттуда вылететь в Санкт-Петербург.