На ЗАЭС надеются, что Гросси после визита осудит факты ядерного шантажа со стороны Украины

В ходе визита на Запорожскую АЭС гендиректор Международного агентства по атомной энергии также ознакомился с последствиями ударов беспилотников украинских войск по объектам Запорожской ТЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Руководитель блока стратегических коммуникаций Запорожской АЭС Алексей Ясинский выразил надежду, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после состоявшегося накануне осмотра повреждений от ударов украинских беспилотников по станции осудит факты ядерного шантажа со стороны Киева.

"Мы надеемся, что после того, как господин Гросси лично увидел последствия ударов ВСУ, руководство МАГАТЭ осудит факты ядерного шантажа со стороны Украины. Со своей стороны мы готовы незамедлительно информировать руководство МАГАТЭ о подобных действиях и предоставлять прямые доказательства их совершения" - сказал он журналистам.

В ходе визита на ЗАЭС Гросси также ознакомился с последствиями ударов беспилотников украинских войск по объектам Запорожской ТЭС.

С сентября прошлого года Гросси три раза посещал Запорожскую АЭС. Последний визит состоялся 15 июня. Гросси подчеркнул, что команда агентства собрала много информации, которая позволит оценить ситуацию на объекте. Он отметил, что миссия инспекторов МАГАТЭ продолжит работать на Запорожской АЭС и "никуда не уйдет".