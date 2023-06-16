Президент Алжира выразил надежду на присоединение его страны к БРИКС в ближайшем будущем

Абдельмаджид Теббун считает необходимым таким образом избавить национальную экономику от излишнего давления извне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун надеется, что его страна в скором времени сможет присоединиться к БРИКС, чтобы избавить национальную экономику от излишнего давления извне.

"Я говорю от имени своей страны, что мы хотели бы в ближайшем будущем примкнуть к организации БРИКС для того, чтобы освободить нашу экономику от некоторого давления, которому мы подвергаемся", - сказал он в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК. Южно-Африканская Республика вступила в группу в 2011 году, превратив ее в БРИКС. ЮАР заняла 1 января пост председателя БРИКС.

Ранее Алжир, Аргентина и Иран уже подали заявки на присоединение к БРИКС. Саудовская Аравия, Турция и Египет объявили о своей заинтересованности в членстве в данной группе.