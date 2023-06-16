16 июня, 15:04

Президент Алжира отметил важную роль России в деле снижения остроты нынешних кризисов

Абдельмаджид Теббун отметил поставки Россией пшеницы, которую она передает нуждающимся странам мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун отметил в пятницу роль России в деле снижения остроты кризисов. Он выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов благодаря своей политике, в том числе благодаря поставкам пшеницы, которую она передает нуждающимся странам мира. Также благодаря усилиям по развитию сотрудничества и партнерства, в первую очередь с бедными странами, которые страдают от кризисов", - сказал глава североафриканской страны.

Теббун отметил, что РФ и Алжир объединяет не только торговый обмен, но и политическое сотрудничество. "Кроме того, Россия играет важную роль в форуме стран-производителей газа", - продолжал он.

"Я вчера провел с президентом [России Владимиром] Путиным беседу, во время которой мы обсуждали проблему развития наших стратегических отношений и поднятия сотрудничества на тот уровень, который отвечает нашим обоюдным интересам", - подчеркнул алжирский лидер.

Теббун выразил глубокую благодарность за приглашение принять участие в ПМЭФ, который "является важным событием и чья роль возрастает". 

Теги:
АлжирТеббун, Абдельмаджид
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