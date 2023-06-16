Пентагон: НАТО намерена адаптировать свое ядерное сдерживание к "меняющимся угрозам"

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Североатлантический альянс "углубляет сотрудничество с партнерами в регионах Индийского и Тихого океанов, особенно по защите критически важной инфраструктуры и киберпространству"

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) собирается адаптировать свое ядерное сдерживание к "меняющимся угрозам". Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав военных ведомств стран - членов Североатлантического альянса.

"И по мере того, как мы адаптируем свои оборонные планы, мы также продолжаем двигаться вперед, чтобы адаптировать ядерное сдерживание НАТО к меняющимся угрозам", - сказал шеф Пентагона. Он не привел никаких деталей.

Кроме того, Остин отметил, что Североатлантический альянс "углубляет сотрудничество с партнерами в регионах Индийского и Тихого океанов, особенно по защите критически важной инфраструктуры и киберпространству". Такое взаимодействие имеет ключевое значение для защиты "правил, прав и норм", которые укрепляют безопасность всех стран, считает руководитель Минобороны США.

Он также выразил мнение, что в НАТО имеется теперь "широкое согласие" по поводу необходимости увеличения расходов на оборону, или, как выразился Остин, рассмотрения показателя ассигнований на военные нужды в размере 2% ВВП в качестве "пола, а не потолка", то есть нижней планки. Государства НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран альянса. "Многие страны страстно стремятся к тому, чтобы выйти на уровень выше 2%", - утверждал министр.