Орбан допустил, что в Европе может измениться отношение к украинскому конфликту

Премьер-министр Венгрии убежден, что атмосфера изменится через несколько месяцев

РИМ, 16 июня. /ТАСС/. США хотят с помощью Украины победить Россию, и никто в Европе не хочет противоречить Вашингтону, однако это может измениться в ближайшие месяцы. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит в пятницу газета Libero.

"Надежд на мир [на Украине] мало. Запад, я бы сказал, США хотят повергнуть Россию и используют для этого Украину как инструмент. В Европе, не считая нас, никто не дышит, потому что никто не хочет противоречить Вашингтону. Но молчаливое большинство думает, как я, и я убежден, что атмосфера изменится через несколько месяцев. Вижу первые сигналы", - сказал он, не уточнив, какие именно.

Венгерский премьер, который один из немногих ведущих европейских политиков побывал 14 июня на похоронах экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, считает, что у них совпадало видение украинского конфликта. "Любой, кто не думает о войне на Украине, как [президент США Джо] Байден, получает ярлык "пособника Путина". Они бы так и Папе Римскому Франциску сказали", - сказал Орбан.

Ранее венгерский лидер неоднократно указывал, что военная и санкционная политика Запада не достигла своих целей.