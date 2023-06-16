16 июня, 14:58,
обновлено 16 июня, 15:24
ПМЭФ

Алжир заявил о готовности внести посреднический вклад в решение конфликта вокруг Украины

Сергей Бобылев/ ТАСС
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент страны Абдельмаджид Теббун пожелал всему человечеству мира, благополучия и безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в пятницу, что его страна готова внести свой посреднический вклад в решение конфликта вокруг Украины.

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"Наша единственная цель - жить в мире, в котором достигается прогресс, развивается экономика, осуществляется реальная интеграция. Многие проигрывают от войн, так как они приносят с собой разрушения. И поэтому я пожелал бы всему человечеству мира, благополучия и безопасности", - сказал он, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"И я хотел бы также сказать, что мы готовы внести свои посреднические усилия в решение конфликта вокруг Украины", - заявил Теббун.

"Я бы хотел поблагодарить президента [РФ Владимира] Путина, который был очень умеренным в своих высказываниях. И я делаю вывод из ваших слов, господин президент [Путин], что вы - друг всего человечества, друг всех стран мира. Мы в Алжире любим всех, кроме тех, конечно, кто питает к нам вражду", - подытожил алжирский лидер. 

Теги:
АлжирУкраинаТеббун, АбдельмаджидПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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