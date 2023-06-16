Шольц лично забрался в кабину истребителя Eurofighter в ходе посещения авиабазы Ягель

Канцлеру показали, как управляется самый современный на данный момент истребитель Бундесвера

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц лично забрался в кабину истребителя Eurofighter во время посещения авиабазы Ягель (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ, откуда самолеты Бундесвера и других стран принимают участие в крупных военных учениях НАТО Air Defender. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA.

Шольц получил представление о крупнейших маневрах ВВС со времен основания Североатлантического альянса и сам забрался в кабину истребителя Eurofighter. Канцлеру, как пишет DPA, показали, как управляется самый современный на данный момент истребитель Бундесвера. В поездке Шольца сопровождал командующий ВВС ФРГ Инго Герхартц, который сам является пилотом истребителя.

Глава правительства ФРГ уже неоднократно демонстрировал, что его не пугает тяжелая техника. Во время посещения войск на полигоне Путлос в земле Шлезвиг-Гольштейн в августе прошлого года Шольц, который 40 лет назад отказался от военной службы и проходил альтернативную службу в доме престарелых, забрался на ЗСУ Gepard. Всего две недели назад Шольц прилетел из Ростока на вертолете на военный корабль "Мекленбург - Передняя Померания", чтобы посмотреть на военно-морские учения у Балтийского побережья. Затем на резиновой шлюпке он пересел на минный катер, чтобы ему объяснили, что такое защита критической инфраструктуры.

Самые крупные в истории НАТО учения военно-воздушных сил Air Defender стартовали в Германии в понедельник. Они будут проходить при участии 25 государств НАТО и партнеров альянса до 23 июня на территории ФРГ и соседних стран. Как ранее сообщал Бундесвер, в маневрах примут участие около 10 тыс. военных, 6 тыс. из них из Германии. За время учений в воздух поднимутся около 250 самолетов. Согласно легенде, во время учений западные союзники отразят удар потенциального противника "с востока", условно обозначаемого как OCCASUS, по территории Германии, в частности попытки занятия им посредством действий спецназа и авиации порта Росток на севере ФРГ.

Подготовка к этим учениям велась с 2018 года. Идеи проведения широкомасштабных маневров альянса, направленных не на отработку локальных операций, а на противодействие технологически продвинутому противнику, озвучивались в НАТО с момента начала украинского конфликта в 2014 году.