Зеленский на встрече с делегацией Африки заявил о неприятии замораживания конфликта

Президент Украины повторил требование о выводе российских войск с территорий, которые Киев считает своими

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией лидеров и представителей стран Африки высказался против замораживания украинского конфликта и повторил требование о выводе российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

"О пути достижения подлинного и справедливого мира <...> мы говорили сегодня с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с африканскими лидерами и их представителями. "Очевидно, что <...> вывод всех их [российских войск] с территории Украины - это то, что способно остановить эту войну. Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны", - добавил он.

В состав делегации Африки, посетившей Киев, вошли президент Коморских островов Азали Ассумани, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, президент Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нсиба и Уганды Рухакана Ругунда. Как ожидается, африканская делегация после встречи с Зеленским отправится в Санкт-Петербург, где 17 июня встретятся с президентом России Владимиром Путиным.