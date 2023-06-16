Президент ЮАР призвал завершить конфликт на Украине как можно скорее

Сирил Рамапоса заметил, что страны Африки готовы и далее взаимодействовать для поиска пути мирного урегулирования на Украине

ПРЕТОРИЯ, 16 июня. /ТАСС/. Шаги по деэскалации конфликта на Украине должны быть приняты с тем, чтобы стороны могли добиться установления мира путем переговоров как можно скорее. Об этом заявил в пятницу в Киеве президент ЮАР Сирил Рамапоса на пресс-конференции по итогам переговоров миротворческой миссии африканских стран с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Необходима деэскалация конфликта, мир может быть достигнут через переговоры и дипломатию, - цитирует его агентство Reuters. - Миротворческая миссия стран Африки считает, что вооруженному конфликту на Украине необходимо как можно скорее положить конец". Рамапоса заметил, что страны Африки готовы и далее взаимодействовать с целью поиска пути мирного урегулирования на Украине. Он указал на необходимость обмена военнопленными, а также возвращение детей в свои дома, добавив, что международное расследование по событиям в Буче должно продолжаться.

"Мы находимся в Киеве с тем, чтобы поделиться взглядом Африки на поиски мира", - заявил Рамапоса. Он сообщил, что в ходе предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным африканская миротворческая миссия будет говорить о необходимости уважать Устав ООН. "Мы также считаем, что должны быть даны гарантии безопасности всем странам, - подчеркнул Рамапоса. - Мы все должны очень внимательно слушать и Россию, и Украину".

Президент ЮАР добавил, что на мировых рынках должны быть обеспечены бесперебойные поставки зерновых и удобрений. "Чтобы зерно и удобрения попадали на рынки, необходимо открыть логистику", - заметил он.

В свою очередь президент Замбии Хакаинде Хичилема подчеркнул важность участия стран Африки в поисках мирного разрешения украинского кризиса. "Важно, что мы как Африканский континент вносили свой вклад в поиски мира на Украине", - цитирует его агентство Reuters.

Миротворческая миссия стран Африки, в состав которой входят, в частности, президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, прибыла в пятницу в столицу Украины, где провела переговоры с Зеленским. Вечером 16 июня миссия покинет Киев и отправится Польшу, откуда вылетит в Санкт-Петербург, где 17 июня африканская делегация встретится с Путиным.