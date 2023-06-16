Во Франции призывали завершить процесс вступления Швеции в НАТО до саммита альянса в июле

Глава французского МИД Катрин Колонна подтвердила полную поддержку Парижем вступления Стокгольма в организацию в интересах безопасности и стабильности евроатлантического региона

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выступила за завершение процесса вступления Швеции в НАТО до саммита альянса в июле. Об этом говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства, распространенном в пятницу по итогам встречи главы МИД республики со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом.

"Министр иностранных дел Франции подтвердила полную поддержку Парижем вступления Швеции в НАТО в интересах безопасности и стабильности евроатлантического региона и выразила пожелание, чтобы этот процесс был завершен до саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля", - отмечается в коммюнике.

В нем подчеркивается, что "министры также обменялись мнениями по основным международным вопросам, прежде всего по укреплению общей поддержки Украины во всех сферах и на долгосрочную перспективу".

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав НАТО в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга, по итогам которых был подписан меморандум. По сути он представлял собой дорожную карту для Стокгольма и Хельсинки по вступлению в НАТО. Парламент Турции 31 марта 2023 года одобрил протокол по присоединению к альянсу Финляндии, страна стала участником НАТО 4 апреля.