Ливийская армия выступила за скорейшее формирование нового правительства

Кабмин в дальнейшем должен подготовить условия для проведения всеобщих парламентских и президентских выборов

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Генеральное командование Ливийской национальной армии (ЛНА), главнокомандующим которой является фельдмаршал Халифа Хафтар, выступило в пятницу за ускоренное формирование нового правительства, которое должно подготовить условия для проведения в стране всеобщих парламентских и президентских выборов. Об этом говорится в специальном заявлении командования ЛНА.

"Мы [ливийская армия] призываем Палату представителей (парламент - прим. ТАСС) и Высший государственный совет укорить процесс формирования нового единого правительства технократов, которое будет контролировать организацию и проведение выборов", - говорится в заявлении ЛНА, которое процитировал новостной портал Al-Wasat.