Премьер Египта призвал помогать в решении конфликта между Украиной и Россией

Мустафа Мадбули считает, что мировому сообществу не следует прилагать усилия для эскалации напряженности вокруг этого кризиса

КАИР, 16 июня. /ТАСС/. Египет обращается к мировому сообществу с призывом объединить усилия для скорейшего урегулирования конфликта между Украиной и Россией, а не для эскалации напряженности вокруг этого кризиса. Об этом в пятницу заявил египетский премьер-министр Мустафа Мадбули, выступая на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров миротворческой миссии африканских стран с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В ходе встречи с украинским президентом я указал на то, что Египет призывает мировое сообщество к мобилизации усилий для разрядки напряженности и урегулирования конфликта, а не его разжигания и эскалации", - отметил Мадбули, слова которого привел египетский телеканал Sada El-Balad.

По мнению египетского премьера, нынешний конфликт между Украиной и Россией негативно сказался на африканском континенте и его жителях, поэтому Египет всемерно поддерживает усилия, направленные на его скорейшее урегулирование. "Президент [Египта] Абдель Фаттах ас-Сиси поручил мне принять участие в африканской миротворческой миссии, что свидетельствует о самой решительной поддержке Египтом усилий по содействию в урегулировании конфликта между Украиной и Россией", - сказал Мадбули. Премьер добавил, что, по его мнению, "кризис затронул африканский континент и его жителей, поскольку их повседневная жизнь ухудшилась из-за дефицита, в первую очередь, удобрений и зерна", в экспорте которых на мировой рынок Россия и Украины занимают заметное место.

С начала конфликта, по словам премьер-министра, "Египет занял позицию, соответствующую целям и задачам Организации Объединенных Наций и международного права, включая сохранение суверенитета государств и их территориальную целостность". Мадбули добавил, что Каир "призывал и призывает конфликтующие стороны к урегулированию взаимных разногласий путем прекращения огня и начала конструктивных переговоров, ведущих к установлению справедливости и устойчивости, гарантирующих поддержание международного права и безопасности".

Он информировал, что на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским миссия африканских стран "четко и подробно объяснила цель своих усилий и подчеркнула необходимость всем сторонам двигаться в направлении достижения мирного, политического решения проблемы". Мадбули также отметил, что миссия африканских стран "будет продолжать свои общие усилия для достижения конечной их цели - мира".