16 июня, 20:19
Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что не понимает решения глав стран Африки посетить РФ для переговоров

В пятницу миротворческая миссия стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса прибыла в Киев

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает логику лидеров африканских стран, планирующих посетить Россию для переговоров.

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Его слова приводит агентство Reuters.

"Это их решение, насколько оно логично, я действительно не понимаю", - сказал он журналистам на совместной пресс-конференции с африканскими лидерами.

Миротворческая миссия стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса, в состав которой входят, в частности, президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, прибыла в пятницу в Киев. В этот же день миссия покинет украинскую столицу и отправится в Польшу. Оттуда африканская делегация вылетит в Санкт-Петербург, где 17 июня встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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