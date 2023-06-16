Зеленский заявил, что не понимает решения глав стран Африки посетить РФ для переговоров

В пятницу миротворческая миссия стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса прибыла в Киев

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает логику лидеров африканских стран, планирующих посетить Россию для переговоров.

Его слова приводит агентство Reuters.

"Это их решение, насколько оно логично, я действительно не понимаю", - сказал он журналистам на совместной пресс-конференции с африканскими лидерами.

Миротворческая миссия стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса, в состав которой входят, в частности, президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, прибыла в пятницу в Киев. В этот же день миссия покинет украинскую столицу и отправится в Польшу. Оттуда африканская делегация вылетит в Санкт-Петербург, где 17 июня встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.