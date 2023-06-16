Путин не видит шансов ВСУ, Зеленский против заморозки конфликта. Ситуация вокруг Украины

Президент России Владимир Путин уверен в том, что у атакующих на нескольких участках Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов на успех. Глава российского государства также предупредил, что в случае поставок Киеву истребителей F-16 они сгорят, как горят сейчас на поле боя немецкие танки Leopard.

Делегация глав африканских государств посетила Киев с миротворческой миссией. По итогам переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе замораживать конфликт.

Североатлантический альянс приступил к созданию совета Украина - НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Совет призван заменить Киеву полноценное членство в организации, предоставить которое Брюссель не готов.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Южная группировка войск за минувшие сутки отразила пять атак ВСУ на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он заявил также, что в течение суток подразделения противника предпринимали безуспешные попытки наступления на южнодонецком и донецком направлениях. Потери ВСУ на этих и других направлениях составили свыше 550 бойцов, сказал Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 104-х районах, добавил он. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, сбили 22 украинских беспилотника.

У ВСУ нет шансов

Отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме, Путин выразил уверенность в том, что у ВСУ нет никаких шансов на успех в начавшемся контрнаступлении. Он признал, что "где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии" российской обороны, однако при этом обратил внимание на то, что даже при использовании стратегических резервов, "ни на одном из участков они [ВСУ] не достигли своих целей". Путин указал также на большие потери украинской стороны - "больше даже, чем 1 к 10, по сравнению с российской армией". Кроме того, "каждый день происходит рост утраты техники" ВСУ.

По словам Путина, "скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику - ничего не останется. Все, на чем они воюют, и все, что используют, - это все извне привносится", "Ну так долго не навоюешь", - резюмировал он.

Путь в НАТО

Коллективный Запад обсуждает предоставление гарантий безопасности Киеву и возможные пути вступления Украины в НАТО, заявил министр обороны США Ллойд Остин, категорически отказавшись приводить детали переговоров на двух обозначенных направлениях.

Генсек НАТО сообщил, что альянс приступил к созданию Совета Украина - НАТО, в котором Киев будет выступать наравне с членами организации. Первое заседание совета с участием украинского президента может пройти на саммите НАТО в Вильнюсе.

Сгорят, как Leopard

Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков использованию боевых самолетов F-16 этим летом, сообщил Столтенберг. Он не стал отвечать на вопрос о том, когда Киеву будут переданы самолеты, отметив, что "это будет зависеть от того, когда будут подготовлены летчики", а также от анализа потребностей Украины.

По мнению президента РФ, в случае поставок Киеву истребителей F-16, их ждет участь танков Leopard. Он указал на то, что в зоне боевых действий эти "танки горят". "Так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом нет", - сказал Путин. При этом он подчеркнул, что если поставляемые Киеву истребители будут располагаться на авиабазах за пределами Украины, но будут использоваться в боевых действиях против РФ, то российская сторона должна рассмотрит вопрос, "как и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях". "Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт", - отметил глава государства.

Африканский план

Миротворческая миссия стран Африки, в состав которой входят президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, посетила Киев, после чего отправится в Россию, где 17 июня состоится встреча членов делегации с Путиным.

По итогам переговоров с Зеленским президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что необходимо предпринять шаги по деэскалации конфликта, чтобы стороны могли добиться установления мира путем переговоров как можно скорее. "Мир может быть достигнут через переговоры и дипломатию, - цитирует Рамапосу агентство Reuters. - Миротворческая миссия стран Африки считает, что вооруженному конфликту на Украине необходимо как можно скорее положить конец".

Он сообщил, что в ходе предстоящих переговоров с президентом РФ африканская миротворческая миссия будет говорить о необходимости уважать Устав ООН. "Мы также считаем, что должны быть даны гарантии безопасности всем странам, - подчеркнул Рамапоса. - Мы все должны очень внимательно слушать и Россию, и Украину".

Зеленский в свою очередь высказался против замораживания украинского конфликта и повторил требование о выводе российских войск с территорий, которые Киев считает своими. "Очевидно, что <...> вывод всех их [российских войск] с территории Украины - это то, что способно остановить эту войну. Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны", - написал он в Telegram-канале по итогам встречи.

НАТО приветствует визит в Киев африканских лидеров для обсуждения участия в урегулировании конфликта, но призывает их "не забывать, что Украина является жертвой", заявил генсек НАТО. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не поддержит план африканских стран по урегулированию на Украине, если он предполагает заморозку конфликта на основании существующих позиций.

Дипломатический скандал

Визит африканской миссии был омрачен действиями властей Польши, где приземлились самолет лидера ЮАР и борт, на котором находились сотрудники службы безопасности южноафриканского президента и журналисты президентского пула. Под предлогом якобы отсутствия необходимых документов, в том числе на ношение оружия сотрудниками охраны, людей сутки не выпускали из самолета с прессой. Однако официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья опроверг утверждения польской стороны, что у южноафриканских офицеров не было соответствующих разрешений на ношение оружия на территории Польши, заявив, что все документы были получены вовремя.

Члены миротворческой африканской миссии вынуждены были отправиться в Киев с небольшой группой личной охраны.

По прошествии 25 часов после приземления польские власти разрешили людям покинуть самолет и заселиться в гостиницы. Государственное южноафриканское телевидение SABC назвало происходящее "дипломатическим скандалом между ЮАР и Польшей".