Миссия стран Африки представила Зеленскому несколько положений своего мирного плана

В МИД ЮАР пояснили, что окончательный еще не готов и будет выработан по итогам поездки в Россию и на Украину

ПРЕТОРИЯ, 16 июня. /ТАСС/. Миротворческая миссия стран Африки в ходе переговоров в пятницу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским высказала предложения по урегулированию украинского кризиса. Об этом проинформировала администрация президента ЮАР.

"Лидеры [африканской миссии] представили [украинской стороне] элементы, которые позволят враждующим сторонам вступить на путь мира", - отмечается в сообщении, опубликованном на портале администрации. Детали плана не разглашаются. Ожидается, что миссия раскроет часть из них после встречи 17 июня в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе пресс-конференции после переговоров с Зеленским президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что африканские страны добиваются скорейшего завершения украинского конфликта и вовлеченные в него стороны должны как можно скорее начать работать для достижения деэскалации.

В МИД ЮАР заявили ТАСС, что окончательный рамочный документ миссии еще не готов и будет выработан по итогам ее поездки в РФ и на Украину. "После соответствующих консультаций миссии с лидерами РФ и Украины главы МИД соответствующих африканских государств подготовят план по мирному решению украинского кризиса", - заметил собеседник агентства.

В состав миротворческой миссии стран Африки, посетившей Киев, вошли президент Коморских Островов Азали Ассумани, глава ЮАР Рамапоса, лидер Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нсиба и Уганды Рухакана Ругунда. Рамапоса и Саль являются сопредседателями миссии. В ближайшие часы делегация прибудет из Киева в Польшу, откуда вылетит в Санкт-Петербург.