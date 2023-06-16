Байден закончил выступление про огнестрельное оружие фразой "Боже, храни королеву"

Белый дом никаких пояснений на этот счет не дал

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден завершил в пятницу публичное выступление в штате Коннектикут по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране словами "Боже, храни королеву".

Почему именно американский лидер произнес эту фразу, являющуюся названием британского гимна ("Боже, храни короля", когда на троне находится монарх мужского пола) осталось загадкой. В контекст она совершенно не вписывалась. Дежурный по пресс-пулу Белого дома в своем отчете об этом мероприятии написал: "Те, кто следили [за выступлением], слышали последнюю реплику президента Байдена на саммите по оружию: "Боже, храни королеву, парень". "Некоторые из вас спросили у меня, почему он мог это сказать. Не имею представления. Не имеют представления и другие участники [журналистского] пула [Белого дома]", - добавил дежурный корреспондент.

Белый дом никаких пояснений на этот счет не дал.

В своем выступлении Байден, в частности, обещал добиться запрета на продажу в США штурмового огнестрельного оружия и магазинов высокой емкости к нему. "Мы привлечем производителей оружия к ответственности. Мы победим оружейную отрасль", - пообещал глава американской администрации.

В конце марта Байден заявил, что исчерпал имеющиеся у него как у главы исполнительной ветви власти полномочия, позволяющие ужесточать контроль над оборотом огнестрельного оружия, и призвал Конгресс США включиться в эту работу. Согласно подсчетам неправительственной организации Gun Violence Archive, различного рода инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 44,3 тыс. человек, при этом еще около 38,6 тыс. получили ранения. Право на владение огнестрельным оружием гарантирует Вторая поправка к Конституции США.