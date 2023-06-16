Глава МИД Британии готовится посетить Китай

Джеймс Клеверли намерен поднять вопросы, которые касаются соблюдения прав человека в КНР

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли готовится посетить Китай в июле. В интервью газете The Times министр сообщил, что в ходе визита намерен поднять вопросы, касающиеся соблюдения прав человека в КНР, а также той роли, которую Пекин сейчас играет на международной арене.

"Я всегда говорил, что мы будем стремиться повлиять на Китай, - сказал министр. - [Со стороны КНР] как на международной арене, так и в отношении Соединенного Королевства имеет место такое поведение, которое нам крайне не нравится. Я, конечно же, подниму и эти вопросы, и тему прав человека в Синьцзяне, буду говорить о том, что Китай не стал соблюдать свои обязательства в отношении Гонконга, и отмечу тот факт, что против наших парламентариев были совершенно неправомерно введены санкции".

В ответ на критику со стороны однопартийцев, обвиняющих его в пресмыкательстве перед Пекином, Клеверли заявил, визит не является признаком слабости, а вести диалог с Китаем необходимо.

"Взаимодействовать нужно. Я знаю, что некоторые меня критикуют. В ответ я спрашиваю, какие у нас есть варианты? Я уверен, что наша страна может быть влиятельным игроком на мировой арене. Я не собираюсь отказываться от своей убежденности в том, что мы способны и должны стремиться повлиять на Китай. Это игра вдолгую", - добавил Клеверли.

Внутри правящей Консервативной партии Великобритании идут споры по поводу того, как должна выстраиваться политика Лондона на китайском направлении. В конце апреля Клеверли заявил о необходимости налаживать конструктивные отношения с Китаем ради решения глобальных проблем, так как без участия Пекина справиться с ними не получится. 5 мая он провел встречу с прибывшим на коронацию Карла III заместителем председателя КНР Хань Чжэном. В том же месяце состоялся первый с 2018 года визит представителя британского правительства в Китай. Эти шаги вызывают сильное недовольство со стороны "ястребов" из правого крыла партии тори.