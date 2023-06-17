Блинкен отправляется с визитами в Пекин и Лондон

Госсекретарь США во время встреч в Китае намерен обсудить в том числе Россию и специальную военную операцию на Украине

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется с визитами в Китай и Великобританию.

Глава американского внешнеполитического ведомства 17 июня прибывает на переговоры в Пекин, которые могут показать, действительно ли США и КНР выходят на этап активизации двустороннего взаимодействия, как утверждала в последнее время вашингтонская администрация. Встречи в Пекине пройдут у Блинкена 18 и 19 июня.

Как заявил 14 июня на посвященном визиту Блинкена в Китай брифинге координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, Вашингтон несколько месяцев назад слышал мнения некоторых неофициальных собеседников, что Китай якобы "ставит крест на дипломатии с Соединенными Штатами". Однако, продолжил Кэмпбелл, в последнее время поступают иные сигналы, свидетельствующие о том, что власти в Пекине понимают важность сохранения дипломатии с Вашингтоном.

Американский чиновник добавил, что, по мнению Соединенных Штатов обе стороны заинтересованы в поддержании "последовательных, ясных и открытых линий связи", что должностные лица американской администрации и "стремятся обеспечить".

Прорывов не ждут

Вместе с тем американское правительство признало, что не связывает с нынешним визитом никаких завышенных ожиданий. Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, проводивший упомянутый брифинг вместе с Кэмпбеллом считает, что от поездки Блинкена в Пекин не стоит ожидать "длинного списка осязаемых результатов".

По его словам, госсекретарь прибывает в Пекин без намерения "добиться какого-то прорыва или трансформации" в том, как США взаимодействуют с КНР. Дипломат категорически отверг предположение, что речь идет о "встрече ради встречи".

Цели и задачи

Согласно изложенной Госдепартаментом информации, Блинкен в ходе визита в Пекин будет ставить перед собой "три общие цели".

Как пояснил Критенбринк первая заключается в том, что госсекретарь США хочет создать открытые каналы связи, которые бы использовались для того, чтобы не допустить выхода конкуренции между США и КНР из-под контроля, ее перерастания в конфликт.

Второй целью Блинкена, продолжал он, является отстаивание в ходе предстоящих переговоров ценностей и интересов США.

В-третьих, госсекретарь США привержен рассмотрению возможностей налаживания американо-китайского взаимовыгодного "сотрудничества по транснациональным вызовам" в таких сферах, как "климат и глобальная макроэкономическая стабильность", поведал помощник госсекретаря.

И он, и Кэмпбелл подтвердили, что Блинкен в ходе встреч в Пекине планирует говорить в том числе о России и ее специальной военной операции на Украине, надеясь на "откровенный обмен мнениями". По словам Кэмпбелла, стороны обсудят некоторые элементы политики Китая по вопросу Украины и аспекты взаимодействия Пекина с Москвой, которые вызывают у Вашингтона обеспокоенность.

Первый, первый, первый

Блинкен впервые посетит КНР в качестве госсекретаря США. Это также будет первый визит главы американского внешнеполитического ведомства в Китай с 2018 года. Наконец, пребывание Блинкена в Пекине станет первым визитом члена кабинета американского президента в КНР с 2019 года.

Первоначально предполагалось, что госсекретарь прилетит в Китай в начале года. Договоренность об этом была достигнута на личной встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, состоявшейся в ноябре 2022 года на полях саммита Группы двадцати на острове Бали в Индонезии.

Однако Блинкен отложил визит в феврале в связи с тем, что незадолго до этого власти США засекли над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай вел сбор разведывательной информации. МИД КНР тогда отверг эти выводы. В Пекине заявили, что китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.

Телефонный разговор перед подтверждением визита

14 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Китая Цинь Гана с американским коллегой. Глава МИД КНР заявил, что для китайской стороны очевидно, кто ответственен за то, что с начала года китайско-американские отношения столкнулись с новыми трудностями и вызовами. По его словам, Китай всегда рассматривал и регулировал отношения двух стран в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, о чем заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Цинь Ган разъяснил Блинкену позицию Пекина по Тайваню и другим вопросам. Он подчеркнул, что США должны проявить уважение, прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, не подрывать суверенитет и безопасность Китая и не вредить его интересам под предлогом конкуренции.

Глава МИД КНР выразил надежду, что Вашингтон будет работать с Пекином для эффективного преодоления разногласий и возвращения отношений Китая и США на путь здорового и стабильного развития.

Текущее состояние отношений Пекина и США

После уничтожения китайского шара власти США не предприняли кардинальных мер по улучшению отношений с Китаем. Напротив, Вашингтон продолжил жесткий курс на сдерживание Пекина. Так, американский Минторг ввел ограничения на работу десятков китайских компаний из-за деятельности, якобы направленной против национальной безопасности и интересов Соединенных Штатов. Кроме того, Байден заявил, что США намерены ввести ограничения также на американские инвестиции в КНР.

Товарооборот Китая и США в январе - мае уменьшился в годовом исчислении на 12,3%, составив $274,67 млрд. Китайский экспорт в Соединенные Штаты сократился на 15,1%, до $200,71 млрд. Импорт американской продукции понизился на 3,6%, до $73,96 млрд.

Пентагон добивался контакта с китайской стороной на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, но при этом Вашингтон не отменил санкции против главы оборонного ведомства Китая Ли Шанфу. США ввели санкции против него в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент Ли Шанфу руководил управлением вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР.

Китай, в свою очередь, продемонстрировал напористость в отношении США. 21 мая власти КНР запретили закупать организациям, имеющим отношение к важным объектам информационной инфраструктуры, оборудование американского производителя микропроцессоров Micron. В ходе проверки, проведенной китайской стороной, было установлено, что разработки указанной компании "представляют угрозу национальной кибербезопасности". Власти Соединенных Штатов назвали такую меру безосновательной.

Из Пекина в Лондон

По завершении визита в Китай Блинкен вылетит в Великобританию. Поездка в Соединенное Королевство станет ответом на визит в США главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, который посетил Вашингтон в начале мая и предостерегал от сокращения объемов оказываемой Украине военной помощи на фоне споров вокруг повышения потолка американского госдолга. В начале июня в Вашингтоне побывал с визитом и британский премьер-министр Риши Сунак.

В Лондоне Блинкен примет участие во второй конференции по восстановлению Украины, которая откроется 21 июня и продлится два дня. Состав ее участников пока публично не оглашался, однако в прошлогоднем таком совещании в Лугано в Швейцарии участвовали лидеры более 40 стран и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В МИД королевства в мае сообщили, что в этом году состав участников будет более широким, так как в Лондон приглашены представители Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки в связи с тем, что экономические последствия конфликта приобретают глобальный характер.