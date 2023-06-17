Экс-разведчик США назвал встречу Путина с военкорами поступком настоящего лидера

Скотт Риттер считает, что президент России "сделал самую смелую вещь, которую может сделать лидер в военное время"

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами на этой неделе стала поступком настоящего лидера. Об этом заявил экс-офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано на YouTube.

"Это была пресс-конференция с военными корреспондентами, многие из которых пишут в Telegram-каналах и блогах очень критично про российскую армию и Владимира Путина. Владимир Путин сделал самую смелую вещь, которую может сделать лидер в военное время - он пригласил всех этих критиков, сел с ними и три часа отвечал на их вопросы. Представьте, чтобы так поступил президент Байден или любой другой американский президент", - сказал он.

"Это люди, которые находятся на фронте, это не идиоты, они не сидят где-то позади, они все видят, они видят, как умирают их друзья, умирают люди, у них есть вопросы, и они их задали. И президент России ответил на них без задержек и колебаний. Что бы вы ни думали о Владимире Путине - это определение лидерства", - добавил Риттер.

Встреча президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами прошла во вторник