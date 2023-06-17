Макрон и наследный принц Саудовской Аравии обсудили стратегические отношения

Стороны также рассмотрели некоторые ключевые аспекты международной и региональной повестки дня

ДУБАЙ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в пятницу переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который находится в республике с официальным визитом.

Как сообщило Саудовское агентство печати, президент принял наследного принца в Елисейском дворце, где они обсудили "исторические и стратегические отношения между двумя странами, а также способы их укрепления". Кроме того, стороны рассмотрели некоторые ключевые аспекты международной и региональной повестки дня.

По данным телеканала Al Arabiya, Макрон намеревался обсудить с наследным принцем участие Саудовской Аравии в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. В свою очередь газета Asharq Al-Awsat сообщала в четверг, что основными темами переговоров должны стать иранская ядерная программа, безопасность в Персидском заливе, возвращение Сирии в Лигу арабских государств, а также президентские выборы в Ливане, где высший государственный пост остается вакантным с 31 октября 2022 года.