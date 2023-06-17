Зеленский утверждает, что Буданов присутствовал на совещании с военными

В СМИ ранее появлялись сообщения о тяжелом ранении руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что провел совещание с военными, на котором присутствовал и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"И было сегодня еще одно событие, еще один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие - генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала [присутствовали], - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном его офисом в пятницу вечером. - И наши командиры на конкретных направлениях активных действий. <...> И был Буданов".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о тяжелом ранении Буданова.