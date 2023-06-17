Глава Минобороны Венгрии считает невозможным вступление Украины в НАТО в условиях СВО

Перед присоединением к альянсу Киеву необходимо "выполнить свои обязательства в отношении прав национальных меньшинств", уточнил Криштоф Салай-Бобровницки

БУДАПЕШТ, 17 июня. /ТАСС/. Венгрия поддерживает политику открытых дверей в НАТО, но считает, что вопрос о приеме в альянс Украины не может быть включен в повестку дня, пока там продолжается вооруженный конфликт. Как сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, такую позицию он высказал в пятницу на встрече со своими коллегами из стран НАТО в Брюсселе.

"Что касается будущих отношений между НАТО и Украиной, то Венгрия продолжает поддерживать политику открытых дверей, но вопрос о вступлении [в альянс] государства, которое находится в состоянии войны, не может стоять на повестке дня", - сказал глава Минобороны информационному агентству MTI. В связи с этим он считает сейчас обсуждение вопроса о присоединении Украины к НАТО "несвоевременным и невозможным".

Министр также отметил, что прежде, чем вести речь о вступлении, Украина должна "выполнить свои обязательства в отношении прав национальных меньшинств". Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит стремление Украины присоединиться к НАТО и Евросоюзу до тех пор, пока украинские власти не прекратят нарушать права этнических венгров в Закарпатье.

Рассказывая об итогах совещания в Брюсселе, глава Минобороны добавил, что считает важным для НАТО как для альянса "не становиться стороной конфликта на Украине", чтобы не втягиваться в прямую конфронтацию с Россией.