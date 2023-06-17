Белый дом не подтвердил, что Байден призвал Столтенберга остаться на посту генсека НАТО

Первый заместитель пресс-секретаря американского лидера Оливия Далтон отметила, что президент США "всецело доверяет генсеку"

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Белый дом не стал в пятницу подтверждать или опровергать информацию телеканала NRK, согласно которому президент США Джо Байден призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга остаться на этом посту по истечении срока его нынешних полномочий.

Первого заместителя пресс-секретаря американского лидера Оливию Далтон попросили подтвердить эти сведения. "Сегодня у меня нет никаких новостей, которыми я могла бы поделиться с вами [по этому вопросу]. <...> Президент всецело доверяет генсеку Столтенбергу. Вы видели, что они только что встречались в Белом доме <...> в начале этой недели. Что касается любых предстоящих изменений, то, безусловно, Соединенные Штаты будут поддерживать тесный контакт со своими партнерами и союзниками и придут к консенсусному решению. Но сегодня у меня нет никаких новостей по этому поводу", - ответила Далтон, беседуя с журналистами на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Коннектикут.

По данным телеканала, на состоявшейся во вторник встрече глава государства пояснил причину своего настоятельного призыва, сказав, что сейчас не время для неопределенности в вопросе, кто станет генсеком НАТО, поскольку на повестке дня серьезные проблемы, а некоторые насущные вопросы все еще ждут своего решения. В частности, он указал на то, что украинский конфликт перешел в решающую фазу, членство Швеции в НАТО еще окончательно не оформлено и необходимы серьезные дипломатические усилия, чтобы определить будущие отношения между Украиной и альянсом. Кроме того, Байден отметил, что кандидатура нового генсека, которую поддержали бы большинство государств - членов блока, еще не найдена, а времени до начала июльского саммита НАТО в Вильнюсе с каждым днем остается все меньше.

По мнению NRK, все теперь указывает на то, что Столтенберг продолжит работу на посту генсека НАТО и его полномочия будут продлены до следующего года. Он пока не подтвердил свое согласие. До этого Столтенберг выражал желание вернуться домой в Норвегию после того, как 30 сентября завершатся его полномочия.