Первый заместитель пресс-секретаря американского лидера Оливия Далтон признала, что США выступают за то, чтобы "сохранять многочисленные линии связи с Китаем"

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Белый дом отрицает, что окружению президента США Джо Байдена пришлось отговаривать его от звонка председателю КНР Си Цзиньпину минувшей зимой, в период очередного всплеска напряженности между Вашингтоном и Пекином.

"Думаю, что президента [США] не пришлось отговаривать от звонка президенту Си (председателю КНР Си Цзиньпину - прим. ТАСС)", - заявила в пятницу первый заместитель пресс-секретаря американского лидера Оливия Далтон. Она беседовала с журналистами на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Коннектикут. При этом Белый дом позднее скорректировал официальную стенограмму этого брифинга, чтобы усилить обозначенную Далтон позицию. "Я хочу подчеркнуть, что президента не пришлось отговаривать от звонка президенту Си", - говорится в документе.

Вместе с тем Далтон признала, что Соединенные Штаты выступают за то, чтобы "сохранять многочисленные линии связи с Китаем". Именно поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется с визитом в Пекин, где у него 18-19 июня предстоят переговоры с китайскими официальными лицами, отметила заместитель пресс-секретаря. С точки зрения американской администрации, США и Китаю "невероятно важно поддерживать активную дипломатию и гарантировать, что конкуренция [между Вашингтоном и Пекином] не скатится к конфликту", сказала Далтон. По ее словам, правительство США исходит из того, что двусторонние контакты с КНР помогут "ответственно управлять любой напряженностью, избежать конфликта, ложных представлений, просчетов".

Как передала ранее телекомпания NBC, советники Байдена, занимающиеся вопросами национальной безопасности и внешней политики, отговорили его от намерения позвонить Си Цзиньпину через несколько дней после того, как Вооруженные силы США сбили 4 февраля в американском воздушном пространстве китайский аэростат. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай вел сбор разведывательной информации. МИД КНР тогда отверг эти выводы. В Пекине заявили, что китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно. Вскоре после уничтожения зонда Блинкен объявил о переносе своего визита в Пекин.

По свидетельству NBC, помощники сказали Байдену, что гнев руководства Китая, вызванный действиям властей США в той ситуации, был слишком велик, чтобы ждать продуктивной отдачи от телефонной беседы двух лидеров. Они убедили президента повременить с таким разговором, начать взаимодействие с Пекином с целью преодоления кризисной ситуации не сразу на высшем уровне.