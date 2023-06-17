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Столкновения в Судане

СМИ: стороны суданского конфликта договорились о гуманитарном перемирии на два дня

По данным Sky News Arabia, такое решение приняли из гуманитарных соображений

КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Стороны вооруженного конфликта в Судане - армия и силы быстрого реагирования (спецназ) - договорились о перемирии сроком на два дня начиная с воскресенья. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

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По данным военных источников, суданская армия и спецназ "условились соблюдать режим прекращения огня в ближайшие воскресенье и понедельник из гуманитарных соображений".

Сведений о том, на каких условиях стороны договорились о временном перемирии и участвовали ли какие-либо посредники в процессе подготовки соглашения, не предоставлено.

С начала конфликта в стране суданская армия и спецназ более 10 раз объявляли о перемирии на различные сроки. До сих пор ни одно из них соблюдено не было. 

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СуданСтолкновения в Судане
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