Премьер Японии может в июле посетить Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар

Фумио Кисида намерен обсудить с лидерами трех государств меры по стабилизации нефтяных рынков, передает телеканал NHK

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность поездки в середине июля в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, Кисида намерен провести переговоры с лидерами трех государств, обсудив с ними меры по стабилизации нефтяных рынков. Он также планирует затронуть на встречах вопрос расширения использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, японский премьер в ходе зарубежной поездки рассчитывает договориться об укреплении оборонного сотрудничества с властями ОАЭ, отмечает телеканал.

14 июня газета Nikkei проинформировала, что Токио договорился с руководством Организации стран - экспортеров нефти о формате регулярных консультаций на высоком уровне для обеспечения энергетической безопасности Японии, зависящей от поставок энергоресурсов из государств Ближнего Востока.