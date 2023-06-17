Лидер КНДР присутствовал на пленарном заседании центрального комитета правящей партии

Кроме руководителя народной республики, в совещании, в частности, участвовали члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК ТПК

СЕУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в открывшемся в пятницу восьмом расширенном пленарном заседании Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва. Об этом в субботу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Помимо руководителя народной республики, в совещании приняли участие члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК ТПК, а также члены и кандидаты в члены ЦК ТПК. В качестве наблюдателей присутствовали руководящие работники отделов ЦК ТПК и кабинета министров, председатели провинциальных, городских и уездных народных комитетов, высокопоставленные сотрудники министерств и ведомств.

Из членов Политбюро ЦК ТПК был избран президиум пленарного заседания. Присутствовавшие одобрили повестку дня и приступили к ее обсуждению. Как указывает ЦТАК, в ходе пленума будут подведены итоги работы за первую половину 2023 года во всех областях, включая экономическую. Участники заседания обсудят важные вопросы, связанные с укреплением партии, государственным строительством и стратегией в сфере дипломатии и обороны в условиях изменившейся международной ситуации.