В Туркмении пройдет церемония открытия города Аркадаг

Мероприятие состоится 29 июня

АШХАБАД, 17 июня. /ТАСС/. Церемония открытия нового города Аркадаг (в переводе с туркменского "Покровитель", так в стране называют экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова) состоится 29 июня. Постановление подписал президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, министерству иностранных дел страны, хякимлику (мэрии) города Аркадаг, министерству торговли и внешнеэкономических связей, министерству культуры и Союзу промышленников и предпринимателей предписано обеспечить проведение церемонии открытия города на высоком организационном уровне.

В ходе прошедшего накануне выездного заседания кабмина страны, отмечает газета, был также дан старт строительства второй очереди города Аркадаг. В рамках первой очереди застройки возведено 336 современных зданий, в числе которых многоэтажные комфортабельные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские и культурные объекты, спортивные сооружения и инженерные системы. Как ранее сообщалось, в строительство первой очереди инвестировано $3,3 млрд.

Две очереди города займут 1 002 га, его население составит около 73 тыс. человек (первой очереди - 43 тыс. человек). Впервые в истории страны на законодательном уровне городу был придан статус города государственного значения (такого статуса не имеет даже столица республики - Ашхабад). Закон о таком статусе города Аркадаг вступил в силу 24 марта. Как пояснял заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Рашид Мередов, все вопросы связанные с определением территории города, организации в нем деятельности государственных органов и другие аспекты управления городом находятся в ведении государства и будут решаться в установленном порядке центральными органами государственной власти страны.

Строительство города Аркадаг, который располагается в 30 км от столицы Туркмении, началось в 2019 году по инициативе национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедова. Планируется, что Аркадаг будет управляться на основе системы "умного города" и станет первым в Туркмении объектом подобного рода. В городе будет использоваться экологически чистый транспорт, появятся умные парковки, солнечные батареи. Ранее планировалось, что Аркадаг станет центром Ахалской области Туркмении, однако Мередов пояснил, что городу придан особый статус, а центром региона останется город Аннау.