Токаев призвал прекратить присвоение объектам имен "мифологизированных" деятелей СССР

Казахстанский президент предложил "определить единый ряд выдающихся фигур в истории"

АСТАНА, 17 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в республике необходимо прекратить практику присвоения объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-либо интересам.

"Нам следует определить единый ряд выдающихся фигур в истории нашего народа. Они станут одним из ключевых маркеров нашей общенациональной идентичности внутри страны и за рубежом. Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика. Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям", - сказал он на заседании Национального курултая в городе Туркестане.

По словам Токаева, в сфере ономастики требуется навести порядок. "Работа в этом направлении должна вестись комплексно, последовательно и централизованно. Ономастика - это не дело потомков и родственников наших предков или известных личностей, это прерогатива государства. Все ономастические процедуры нужно четко регламентировать с учетом не только региональных особенностей, но и общенациональных приоритетов", - отметил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что Казахстан является средоточием и местом пересечения разных культур, которые органично вплетены в национальный код. "Мы высоко ценим свою историю, связанную с именами выдающихся представителей многих народов. Например, в Казахстане есть уникальные музеи таких широко известных в мире поэтов и писателей, как Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Федор Достоевский, Михаил Шолохов и ряда других. Необходимо сохранять и изучать это наследие, олицетворяющее многогранность нашей национальной культуры", - указал Токаев.