17 июня, 07:18,
обновлено 17 июня, 07:31

Турция заявила, что считает важной реализацию зерновой сделки

СТАМБУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Турция считает важной реализацию черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщил в субботу глава турецкого военного ведомства Яшар Гюлер по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"В рамках реализации черноморской зерновой инициативы к настоящему времени на мировые рынки вывезено порядка 32 млн тонн сельхозпродукции, для чего было задействовано около тысячи судов. Продолжение быстрых, безопасных и плановых поставок зерновых является важным [для обеспечения продовольственной безопасности]", - приводит слова главы турецкого военного ведомства телеканал ТРТ. 

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