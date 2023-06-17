Турция заявила, что считает важной реализацию зерновой сделки

СТАМБУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Турция считает важной реализацию черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщил в субботу глава турецкого военного ведомства Яшар Гюлер по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"В рамках реализации черноморской зерновой инициативы к настоящему времени на мировые рынки вывезено порядка 32 млн тонн сельхозпродукции, для чего было задействовано около тысячи судов. Продолжение быстрых, безопасных и плановых поставок зерновых является важным [для обеспечения продовольственной безопасности]", - приводит слова главы турецкого военного ведомства телеканал ТРТ.