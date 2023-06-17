Турция обещает одобрить Швецию в НАТО при выполнении обязательств по борьбе террором

Глава турецкого военного ведомства Яшар Гюлер указал на обязательства, закрепленные в трехстороннем Мадридском меморандуме

СТАМБУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Турция проинформировала своих партнеров по НАТО, что Швеция сможет вступить в Североатлантический альянс при выполнении своих обязательств по борьбе с терроризмом, которые проистекают из подписанного в июне прошлого год Мадридского меморандума. Об этом сообщил в субботу глава турецкого военного ведомства Яшар Гюлер по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"Мы проинформировали союзников, что на наших двусторонних переговорах [со Стокгольмом] сообщили о поддержке политики открытых дверей НАТО и что Швеция при конкретном выполнении обязательств, закрепленных в трехстороннем [Мадридском] меморандуме, как и Финляндия, сможет вступить в НАТО", - приводит слова министра телеканал TRT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в минувшую среду, что ждет от Швеции применения на практике антитеррористических законов, от чего зависит одобрение заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

Турция с мая прошлого года блокирует вступление Швеции в НАТО, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, получивших там политическое убежище. В Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары на основе меморандума, подписанного в Мадриде в июне 2022 года на полях саммита НАТО, а вопрос экстрадиции конкретных лиц должен решать суд, так как это находится вне компетенции правительства.