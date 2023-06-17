СМИ: стороны конфликта в Судане намерены объявить перемирие на время Курбан-байрама

По данным телеканала Sky News Arabiya, армия и спецназ в настоящее время "утверждают условия трехдневного перемирия, которое должно вступить в силу в ближайшее время"

КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Противоборствующие стороны конфликта в Судане - армия и силы быстрого реагирования (спецназ) - намерены объявить перемирие на время мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который в этом года начнется 28 июня и продлится пять дней. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News Arabiya.

По его информации, армия и спецназ в настоящее время "утверждают условия трехдневного перемирия, которое должно вступить в силу в ближайшее время". Как ожидается, за этим последует объявление о 5-дневном перемирии в дни Ид аль-Адха.

Ранее телеканал со ссылкой на военные источники информировал, что стороны суданского конфликта договорились о соблюдении режима прекращения огня на двое суток начиная с воскресенья, 18 июня. Сведений о том, на каких условиях армия и спецназ договорились о временном перемирии и участвовали ли какие-либо посредники в процессе подготовки соглашения, не предоставлено.

С начала конфликта в стране суданская армия и спецназ более десятка раз объявляли о перемирии на различные сроки. До сих пор ни одно из них соблюдено не было.