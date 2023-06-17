17 июня, 09:31

СМИ сообщили об аресте троих человек по делу о взрыве на военном заводе в Анкаре

Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности"

СТАМБУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Три человека арестованы по делу о взрыве на военном заводе в провинции Анкара, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщил в субботу телеканал TRT.

Уголовное дело в связи с ЧП было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". В рамках расследования были задержаны семь человек.

Взрыв на заводе по производству ракет в районе Эльмадаг Анкары произошел 10 июня. По версии следствия, причиной происшествия стала неконтролируемая химическая реакция в цеху при производстве взрывчатых веществ. 

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Турция
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