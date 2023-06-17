Социал-демократы Германии заявили, что Запад был не готов обсуждать с РФ расширение НАТО

Представитель СДПГ, бывший первый бургомистр Гамбурга Клаус фон Донаньи назвал "непродуманным и неумным" решение Международного уголовного суда об ордере на арест Путина

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), бывший первый бургомистр Гамбурга Клаус фон Донаньи подверг резкой критике курс правительства ФРГ и Запада в целом в ситуации вокруг Украины.

"Я считаю неверными нынешние приоритеты правительства Германии и Запада", - сказал фон Донаньи в опубликованном в субботу интервью агентству DPA. "Приоритетом должна быть защита нас от последствий климатических изменений. Вместо этого мы покупаем танки для Украины, потому что не помогли предотвратить войну, которой можно было избежать", - считает социал-демократ. По его мнению, настоящей угрозой для Запада является "не [президент России Владимир] Путин", а именно последствия изменения климата.

Фон Донаньи, который занимал в 1960-1970-е годы различные посты при канцлерах Вилли Брандте и Гельмуте Шмидте, выразил уверенность в том, что у Москвы никогда не было намерения нападать на Европу. "Он [Путин] лишь не хотел видеть Украину в НАТО и альянс у своих границ. Об этом он хотел вести переговоры, но Запад был не готов к ним", - полагает политик. В этой связи, заметил он, на Западе лежит частичная ответственность за происходящее на Украине.

Одновременно социал-демократ назвал "непродуманным и неумным" решение Международного уголовного суда об ордере на арест Путина. "В будущем Москва должна стать единственным местом, где можно будет вести переговоры с Путиным?" - задался вопросом он. "Я не стал бы называть военным преступником и отдавать под суд и президента [Джорджа] Буша, хотя он, без сомнений, вел имевшую еще большие последствия войну в Ираке - без какой бы то ни было причины, как мы все сегодня знаем", - заметил фон Донаньи.

Он раскритиковал свою партию, в которой он состоит с 1957 года, за то, что она сейчас мало делает для достижения мира. "СДПГ без определенной, внятной и активной политики мира больше не является СДПГ", - заключил фон Донаньи.