"Россию не удалось изолировать": мировые СМИ о выступлении Путина на заседании ПМЭФ

Россия отдаляется от Запада и все больше сближается с Белоруссией и Китаем, пишут журналисты

С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Главное его событие — выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии. Наиболее яркие отклики мировой прессы на его речь — в подборке ТАСС.

США

The Wall Street Journal: "Президент России Владимир Путин воспользовался экономическим форумом, к которому приковано много внимания, чтобы заявить об успехе Москвы в противодействии санкциям Запада. В то же время он заявил, что Украина стала все больше зависима от западной военной поддержки по мере того, как Киев пытается отвоевать контролируемые Россией территории. Он также вновь намекнул на возможность применения Россией ядерного арсенала в случае угрозы ее безопасности".

The Hill: "Путин заявил, что Россия отправила первые ядерные заряды в Белоруссию в рамках плана по размещению тактического ядерного оружия в стране, граничащей с Украиной.... Комментарии российского лидера последовали за заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко на этой неделе о том, что его страна получила первую часть "бомб и ракет из России".

​Великобритания

BBC: "Путин заявил собравшимся, что с помощью санкций Россию не удалось изолировать. Они привели лишь к тому, что Россия расширила торговлю с "рынками будущего". Он дал высокую оценку новым сделкам со странами Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, назвав их "надежными, ответственными партнерами". Говоря о "рынках будущего", он раскритиковал западные страны, заявив, что "неоколониальная" международная система прекратила существование, а многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется".

Китай

Global times: "Более 80% торговых расчетов между Россией и Китаем в настоящее время осуществляются в российских рублях и китайских юанях, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу. Заявление российского президента прозвучало на фоне растущего внимания России и Китая к торговле в местной валюте и усилиям по дедолларизации, которая бы могла снизить экономические риски и издержки".

Центральное телевидение Китая (CCTV): "По словам президента РФ Владимира Путина, второй квартал 2022 года стал самым сложным этапом для российской экономики. Но стратегия России увенчалась успехом, и уже в апреле этого года ВВП увеличился на 3,3% в годовом исчислении, а общие финансовые доходы и расходы России начали приобретать баланс. Путин подчеркнул, что Россия должна увеличить расходы на оборону для обеспечения национальной безопасности. Он также заявил, что РФ не стала на путь изоляции, а наладила отношения с надежными и дружественными странами”.

Япония

Nikkei shimbun: "Затрагивая тему экономики, президент продемонстрировал свое намерение продолжить отдаление от стран Запада в этой области. Так, он указал, что более 80% расчетов с Китаем происходит в рублях и юанях. Путин также выразил готовность выстраивать отношения с государствами, которые не поддерживают антироссийские санкции. Кроме того, президент подчеркнул курс на развитие российской и мировой экономики без зависимости от стран Европы и США. В этой связи он обвинил их в создании недобросовестной конкуренции и подрыве доверия".

Турция

Milliyet: "Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил о планах размещения в Белоруссии ядерного оружия… По заверению Путина, Россия и Белоруссия приняли меры сдерживания в связи с ядерной угрозой от западных стран и НАТО. Он предупредил, что все, кто вынашивает планы нанесения России стратегического поражения, должны учитывать эту ситуацию, и напомнил, что первой страной в мире, применившей стратегическое оружие, были США, которые сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки".

ЮАР

Радиостанция SABC: "Президент Путин заявил, что если иностранные производители захотят вернуться на российский рынок, то двери перед ними Россия никогда не закрывала. Российский лидер также подчеркнул, что увеличивается доля расчетов в национальных валютах, которые РФ ведет с другими государствами. При этом, по словам Путина, у России никогда не было цели провести дедолларизацию экономики".